ramaz написав:А год назад предлагалась. Потому и спрашиваю
Ну тогда тоже сначала предлагалось, потом пошли на попятную: стали говорить, что рассрочка только при оплате картой, а платёж через приложение идёт со счёта без использования карты. Думаю так и будет теперь.
Amethyst написав:Угуу ...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.
А якщо не обрати після Вайберу?
Ну представник банку написав,що після того, як у всіх почне працювати кешбек в додатку, його треба там обирати і потім самому виводити на картку. Якщо не оберете кешбек в додатку, то його не будуть нараховувати мабуть.
Amethyst написав:Угуу ...а коли обновиться додаток, то будете обирати по-новому серед нових категорій. Мумба не гарантує, що категорії будуть теж самі.
А якщо не обрати після Вайберу?
Ну представник банку написав,що після того, як у всіх почне працювати кешбек в додатку, його треба там обирати і потім самому виводити на картку. Якщо не оберете кешбек в додатку, то його не будуть нараховувати мабуть.
В принципі могли б залишити до кінця місяца якщо вже обрано у Вайбері, хто зна коли цей додаток анонсують і наскільки коректно буде нарахування з двох місць в процесі зміни та якщо обереш іншу категорію.