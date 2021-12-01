|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:20
velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо
-
Melanor1
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 18.11.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06
Melanor1 написав:velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо
Есть.Они в красоте:
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4099
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор