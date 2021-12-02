velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:08
Перелік MCC
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:01
Re: ПУМБ
Закидываю на ВсеМожу свои с привата для последующего оперативного p2p пополнения карт (как правило только пополнил и сразу перевожу дальше). Все операции за свои.
За ноябрь получил комис за пользование кредитных средств. Это получается попал на технический овердрафт, и банк за это наказывает?
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