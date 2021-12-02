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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3482348334843485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:20

velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо :(
Melanor1
 
Повідомлень: 38
З нами з: 18.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06

  Melanor1 написав:velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо :(

Есть.Они в красоте:
Зображення
velvet
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 629 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:08

Перелік MCC

Винагороди за свої покупки з кешбеком від ПУМБ!
Перелік кодів магазинів, що беруть участь в акції
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 05.05.21
Подякував: 85 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:01

Re: ПУМБ

Закидываю на ВсеМожу свои с привата для последующего оперативного p2p пополнения карт (как правило только пополнил и сразу перевожу дальше). Все операции за свои.
За ноябрь получил комис за пользование кредитных средств. Это получается попал на технический овердрафт, и банк за это наказывает?
zentol
 
Повідомлень: 151
З нами з: 04.01.14
Подякував: 73 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 3482348334843485
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