velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:08
Перелік MCC
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:01
Re: ПУМБ
Закидываю на ВсеМожу свои с привата для последующего оперативного p2p пополнения карт (как правило только пополнил и сразу перевожу дальше). Все операции за свои.
За ноябрь получил комис за пользование кредитных средств. Это получается попал на технический овердрафт, и банк за это наказывает?
Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:59
За тех. овер банка не карає, але так, як ви граєтеся з кредиткою, то залізли ви не в тех. овер, а в кредитний ліміт, за що вас і постригли. Все ж, якщо ви заходили з Прихвата "стежкою", то такого бути не мало. Спробуйте в робочий час звернутися до підтримки - є шанс, що комісію сторнують. Надалі краще заходити на ВсеКарту, як не маєте, то відкрийте віртуальну. Хоч це не дає гарантію уникнення проблем надалі, але чуйка каже, що сторнувати комісію на дебетці буде простіше.
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