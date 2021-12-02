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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3482348334843485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:20

velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо :(
Melanor1
 
Повідомлень: 38
З нами з: 18.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06

  Melanor1 написав:velvet
Медуслуг в бете нет, только аптеки?
Плохо :(

Есть.Они в красоте:
Зображення
velvet
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 629 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:08

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Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 05.05.21
Подякував: 85 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:01

Re: ПУМБ

Закидываю на ВсеМожу свои с привата для последующего оперативного p2p пополнения карт (как правило только пополнил и сразу перевожу дальше). Все операции за свои.
За ноябрь получил комис за пользование кредитных средств. Это получается попал на технический овердрафт, и банк за это наказывает?
zentol
 
Повідомлень: 151
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Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:59

  zentol написав:Это получается попал на технический овердрафт, и банк за это наказывает?

За тех. овер банка не карає, але так, як ви граєтеся з кредиткою, то залізли ви не в тех. овер, а в кредитний ліміт, за що вас і постригли. Все ж, якщо ви заходили з Прихвата "стежкою", то такого бути не мало. Спробуйте в робочий час звернутися до підтримки - є шанс, що комісію сторнують. Надалі краще заходити на ВсеКарту, як не маєте, то відкрийте віртуальну. Хоч це не дає гарантію уникнення проблем надалі, але чуйка каже, що сторнувати комісію на дебетці буде простіше.
klug
 
Повідомлень: 6383
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Подякували: 853 раз.
 
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  #<1 ... 3482348334843485
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