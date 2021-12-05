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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 гру, 2021 14:00
Amethyst написав: Vorlon написав:cohan
И смысл их обеих при наличии Альфы?
У меня лимиты на всех кредитках всех банков юзаются ну прям в пыль
Др. дело, шо в первую очередь Алка уходит, Мумба уже в догонку.
Да и Мумба идет на рестики и анализы, а Алка на каняк и канхветы... и на бензус, хотя он в рассрочку не отпускается
Альфа конечно тоже под ноль, но если бы тратил только на коньяк и конфеты - был бы передоз
в принципе Альфы плюс Хамона хватает, ПУМБ только коммуналь...
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Додано: Пон 06 гру, 2021 12:53
"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.
ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.
на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги
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balik2
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:11
balik2 написав:
"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.
ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.
на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона привязан к мобильному приложению, номер телефона на который был совершен платеж, а также, дату, время и суму платежа. Мы обязательно все проверим и предоставим вам обратную связь в личных сообщениях.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:31
balik2 написав:
"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.
ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.
на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги
кейс интересный, но предсказуемый
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cohan
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:26
ingtrans написав: root написав:
Щеб дозволили редагувати шаблони по комуналці, булоб зовсім чудово!
В каком смысле? Они же и так редактируемые.
У меня редактируемые один раз. Потом просто ошибка постоянно вылетает.
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slktym007
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:33
slktym007 написав: ingtrans написав: root написав:
Щеб дозволили редагувати шаблони по комуналці, булоб зовсім чудово!
В каком смысле? Они же и так редактируемые.
У меня редактируемые один раз. Потом просто ошибка постоянно вылетает.
Добрый день! Чтобы мы смогли помочь Вам и проверить причину ошибки, пожалуйста, напишите нам детальнее в личных сообщениях. А также, по возможности скриншот ошибки.
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PUMB
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:31
Пытался заплатить за коммуналку половина шаблонов старых нерабочие. Пишет "не удалось загрузить детали услуги." Ох и рукожопы, зачем ломать то, что раньше работало...
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temjap4
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:35
PUMB написав: balik2 написав:
"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.
ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.
на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона привязан к мобильному приложению, номер телефона на который был совершен платеж, а также, дату, время и суму платежа. Мы обязательно все проверим и предоставим вам обратную связь в личных сообщениях.
я уже писал обращение через отделение в котором обслуживаюсь, на почту пришел ответ - топайте в киевстар и сами разбирайтесь
банк отправил деньги на реквизиты о которых меня не спрашивал на этапе предоставления услуги, а я должен ходить что то решать вместо них, тратить свое время
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balik2
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