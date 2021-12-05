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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3486348734883489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:00

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:cohan
И смысл их обеих при наличии Альфы? :mrgreen:

У меня лимиты на всех кредитках всех банков юзаются ну прям в пыль :lol:
Др. дело, шо в первую очередь Алка уходит, Мумба уже в догонку.
Да и Мумба идет на рестики и анализы, а Алка на каняк и канхветы... и на бензус, хотя он в рассрочку не отпускается :wink:

Альфа конечно тоже под ноль, но если бы тратил только на коньяк и конфеты - был бы передоз :D
в принципе Альфы плюс Хамона хватает, ПУМБ только коммуналь...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:53

Re: ПУМБ

"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.

ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.

на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги
balik2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:11

  balik2 написав:"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.

ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.

на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона привязан к мобильному приложению,  номер телефона на который был совершен платеж, а также, дату, время и суму платежа. Мы обязательно все проверим и предоставим вам обратную связь в личных сообщениях.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:31

  balik2 написав:"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.

ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.

на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги


кейс интересный, но предсказуемый
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:26

  ingtrans написав:
  root написав:Щеб дозволили редагувати шаблони по комуналці, булоб зовсім чудово!

В каком смысле? Они же и так редактируемые.

У меня редактируемые один раз. Потом просто ошибка постоянно вылетает.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:33

  slktym007 написав:
  ingtrans написав:
  root написав:Щеб дозволили редагувати шаблони по комуналці, булоб зовсім чудово!

В каком смысле? Они же и так редактируемые.

У меня редактируемые один раз. Потом просто ошибка постоянно вылетает.

Добрый день! Чтобы мы смогли помочь Вам и проверить причину ошибки, пожалуйста, напишите нам детальнее в личных сообщениях. А также, по возможности скриншот ошибки. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:31

Пытался заплатить за коммуналку половина шаблонов старых нерабочие. Пишет "не удалось загрузить детали услуги." Ох и рукожопы, зачем ломать то, что раньше работало...
temjap4
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:35

  PUMB написав:
  balik2 написав:"порадовал" ПУМБ. в приложении пополнил мобильный по номеру телефона
номер был переключен с Киевстара на Лайф, сам номер и код оператора остались те же.

ПУМБ как ни в чем не бывало отправил деньги на Киевстар, хотя должен был на Лайф отправить.

на обращение о возврате денег морозяться и пишут отписки в стиле "сам дурак" хотя в приложении на этапе осуществления платежа не показывает какому оператору отправляются деньги

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона привязан к мобильному приложению,  номер телефона на который был совершен платеж, а также, дату, время и суму платежа. Мы обязательно все проверим и предоставим вам обратную связь в личных сообщениях.


я уже писал обращение через отделение в котором обслуживаюсь, на почту пришел ответ - топайте в киевстар и сами разбирайтесь

банк отправил деньги на реквизиты о которых меня не спрашивал на этапе предоставления услуги, а я должен ходить что то решать вместо них, тратить свое время
balik2
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