Я думаю он имел в виду, что проще самому эти деньги перебросить с одного вашего номера на другой, а 5 грн. возможные потери.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 гру, 2021 20:47
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:17
не, я имел в виду что глупо в бочку вливать 100 пока не получил через краник
т.е. тестить нужно на 5 грн
в любом случае, уважаемый balik2 думаю, получил, за 100 грн нечто большее, чем просто отрицательную эмоцию - как минимум два опыта:
1)возможно, всегда у других проплата проходила нормально, а тут ХОПА - первый
2) не все что не расжевано пройдет как ожидешь - второй
3) ПУМБ - третий , хотя мой неатив по ПУМБу (ну кроме ночных утечек) относится к древнему 2007-2009гг
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:11
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:20
Добрый день! Действительно, оформление депозита "Юбилейный" осуществляться до 19.12.2021 года включительно. На сегодняшний день, до конца действия акции осталось 12 дней.
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:40
Re: ПУМБ
это по юбилейному есть столбы?
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:03
Re: ПУМБ
сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится.
но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой ,
11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ.
Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить.
Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.
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