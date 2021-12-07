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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3488348934903491>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:47

  balik2 написав:cohan

речь о 100 грн, это остается на "совести" банка, с таким подходом кроме как снять деньги в банкомате после их зачисления он мне не интересен

Я думаю он имел в виду, что проще самому эти деньги перебросить с одного вашего номера на другой, а 5 грн. возможные потери.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:37

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:17

  velvet написав:
  balik2 написав:cohan

речь о 100 грн, это остается на "совести" банка, с таким подходом кроме как снять деньги в банкомате после их зачисления он мне не интересен

Я думаю он имел в виду, что проще самому эти деньги перебросить с одного вашего номера на другой, а 5 грн. возможные потери.


не, я имел в виду что глупо в бочку вливать 100 пока не получил через краник
т.е. тестить нужно на 5 грн
в любом случае, уважаемый balik2 думаю, получил, за 100 грн нечто большее, чем просто отрицательную эмоцию - как минимум два опыта:
1)возможно, всегда у других проплата проходила нормально, а тут ХОПА - первый
2) не все что не расжевано пройдет как ожидешь - второй
3) ПУМБ - третий , хотя мой неатив по ПУМБу (ну кроме ночных утечек) относится к древнему 2007-2009гг
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:46

  Amethyst написав:Зображення
ой!
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:11

  Amethyst написав:Зображення

Что из этого правильно: на скриншоте выше (можно открыть после 19.12) или "Спеціальні умови діють лише до 19 грудня 2021 року"?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:20

  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:Зображення

Что из этого правильно: на скриншоте выше (можно открыть после 19.12) или "Спеціальні умови діють лише до 19 грудня 2021 року"?

Добрый день! Действительно, оформление депозита "Юбилейный" осуществляться до 19.12.2021 года включительно. На сегодняшний день, до конца действия акции осталось 12 дней.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:40

Re: ПУМБ

это по юбилейному есть столбы?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:09

  cohan написав:это по юбилейному есть столбы?

Ну даа, настоящие )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:09

cohan
Ага, по нему есть :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:03

Re: ПУМБ

  Oberon написав:Ага, по нему есть

сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится.
но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой ,
11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ.
Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить.
Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.
Goodman
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