Goodman написав:
сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится.
но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой ,
11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ.
Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить.
Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.
не такой дорогой пока доллар не вырос, я вот в январе заканчиваются в куче 11+ клубов, думаю, успею ли переложить акционно... ну вот один точно успею )