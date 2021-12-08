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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3488348934903491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:06

  Goodman написав:
  Oberon написав:Ага, по нему есть

сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится.
но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой ,
11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ.
Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить.
Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.


не такой дорогой пока доллар не вырос, я вот в январе заканчиваются в куче 11+ клубов, думаю, успею ли переложить акционно... ну вот один точно успею )
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:42

Goodman
Всё могёт быть, но мы ж верим, что всё будет хорошо :) Пока всё по плану :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:17

  Goodman написав:
  Oberon написав:Ага, по нему есть

сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится.
но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой ,
11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ.
Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить.
Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.


мабуть (поки що кволий) але ріст депо-ставок - тренд зими 21-22
чому? вже незабаром буде перегляд облікової ставки НБУ
всі погоджуются що інфляція двозначна - 10%+ а ставка НБУ не відповідає реаліям, тому дуже ймовірно - будуть піднімати
а за цим банки будуть теж піднімати ставки залучення депо-ресурсу
Окрім цього вірним сигналом також є ріст ставок по ОВДП від мінфіну
тому за місяць-два 11% може спокійно стати мінімумом, а 12-14-15 - трендом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:22

Re: ПУМБ

До 31.12.21 ПУМБ та кредитка «всеМОЖУ» розширюють можливості шопінгу!

📌Оплачуйте будь-які покупки чи послуги від 1 000 грн. кредиткою 💳
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maxstar
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:57

  maxstar написав:До 31.12.21 ПУМБ та кредитка «всеМОЖУ» розширюють можливості шопінгу!

📌Оплачуйте будь-які покупки чи послуги від 1 000 грн. кредиткою 💳
📌 Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами»
📌 Повертайте кредит у 3 платежі впродовж 3 місяців без комісій та переплат
Це дійсно переможна вигода.

Щоб ознайомитися як це працює – тисніть кнопку

У Альфы лучше: от 500 грн. и на 6 месяцев
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:06

а рефералка по «Все можу» є? Якщо є, киньте у приватні, пліз.
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:18

Что про выбор категорий КБ слышно?
Если выбрать в Вайбере, будет работать? Или ждать пока к приложухе прикрутят?
ВIВ
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  #<1 ... 3488348934903491
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