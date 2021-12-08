сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится. но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой , 11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ. Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить. Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.
не такой дорогой пока доллар не вырос, я вот в январе заканчиваются в куче 11+ клубов, думаю, успею ли переложить акционно... ну вот один точно успею )
сейчас есть, т к банк верит, что народ понесет останее на етом пирог и закончится. но если начнут свинорили переносить свои залишки с инших банків , то ..... ой ой ой , 11% це дорогий ресурс, скоріше банк хайпує від слова Перший в слогані ПУМБ. Трохи нагадує Дельту - ті теж строїли найкращий, найперший і найвеличніший ... поки не прийшов до власті сивочолий. Хісторію можуть повторить. Мораль цього всього бла-бла бла - є гроші поповнюйте ЗАРАЗ. бо потім всі гроші підуть на россаду і торф.
мабуть (поки що кволий) але ріст депо-ставок - тренд зими 21-22 чому? вже незабаром буде перегляд облікової ставки НБУ всі погоджуются що інфляція двозначна - 10%+ а ставка НБУ не відповідає реаліям, тому дуже ймовірно - будуть піднімати а за цим банки будуть теж піднімати ставки залучення депо-ресурсу Окрім цього вірним сигналом також є ріст ставок по ОВДП від мінфіну тому за місяць-два 11% може спокійно стати мінімумом, а 12-14-15 - трендом
До 31.12.21 ПУМБ та кредитка «всеМОЖУ» розширюють можливості шопінгу!
📌Оплачуйте будь-які покупки чи послуги від 1 000 грн. кредиткою 💳 📌 Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» 📌 Повертайте кредит у 3 платежі впродовж 3 місяців без комісій та переплат Це дійсно переможна вигода.
maxstar написав:До 31.12.21 ПУМБ та кредитка «всеМОЖУ» розширюють можливості шопінгу!
📌Оплачуйте будь-які покупки чи послуги від 1 000 грн. кредиткою 💳 📌 Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» 📌 Повертайте кредит у 3 платежі впродовж 3 місяців без комісій та переплат Це дійсно переможна вигода.