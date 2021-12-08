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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3489349034913492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:16

  Oberon написав:kulikrom
Так услуги это ж явно не товары... Может имеется в виду, что услуги не через приложение пумба, а, например, подпадает под акцию коммуналка через другие сервисы?

Главное, чтобы был расчёт картой, а в приложении ПУМБа оплата идёт со счёта, не требуя ввода данных карты.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:34

velvet
Спасибо! Я именно это хотел спросить :) Смутил меня ответ горячки kulikromу про товары.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:22

  Oberon написав:velvet
Спасибо! Я именно это хотел спросить :) Смутил меня ответ горячки kulikromу про товары.

Делал оплвту с МСС комуналя с введением данных всеможу - приглашение на вайбер пришло
Flamingo
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  #<1 ... 3489349034913492
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