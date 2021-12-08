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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 14:16
Oberon написав:kulikrom
Так услуги это ж явно не товары... Может имеется в виду, что услуги не через приложение пумба, а, например, подпадает под акцию коммуналка через другие сервисы?
Главное, чтобы был расчёт картой, а в приложении ПУМБа оплата идёт со счёта, не требуя ввода данных карты.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 14:34
velvet
Спасибо! Я именно это хотел спросить
Смутил меня ответ горячки kulikromу про товары.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:22
Oberon написав:velvet
Спасибо! Я именно это хотел спросить
Смутил меня ответ горячки kulikromу про товары.
Делал оплвту с МСС комуналя с введением данных всеможу - приглашение на вайбер пришло
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