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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3492349334943495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:08

А какие у этих товарищей МСС если брать сертификаты через их сайт?
ramaz
 
Повідомлень: 508
З нами з: 12.07.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:31

  ramaz написав:
А какие у этих товарищей МСС если брать сертификаты через их сайт?


довольно ерундовые, но честно не помню, обрабатываю УкрСибом
дургое дело что Бодо хз как купить, и не помню было ли для чатсников
и tit один где-то пропал с сертификатами, был сайтец
cohan
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Повідомлень: 3150
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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  #<1 ... 3492349334943495
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