А какие у этих товарищей МСС если брать сертификаты через их сайт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 21:08
А какие у этих товарищей МСС если брать сертификаты через их сайт?
Додано: Нед 12 гру, 2021 22:31
довольно ерундовые, но честно не помню, обрабатываю УкрСибом
дургое дело что Бодо хз как купить, и не помню было ли для чатсников
и tit один где-то пропал с сертификатами, был сайтец
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:34
Re: ПУМБ
Раніше тут писала про додаткову комісію за розрахунок валютними картками MC в Європі.
Спробував я протестувати картку в злотих в Польщі, і був здивований, коли списалося на 0,01 менше, як мало би. Сума покупки згідно з чеком 6,47
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