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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3492349334943495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:08

А какие у этих товарищей МСС если брать сертификаты через их сайт?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:31

  ramaz написав:
А какие у этих товарищей МСС если брать сертификаты через их сайт?


довольно ерундовые, но честно не помню, обрабатываю УкрСибом
дургое дело что Бодо хз как купить, и не помню было ли для чатсников
и tit один где-то пропал с сертификатами, был сайтец
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:34

Re: ПУМБ

Раніше тут писала про додаткову комісію за розрахунок валютними картками MC в Європі.
Спробував я протестувати картку в злотих в Польщі, і був здивований, коли списалося на 0,01 менше, як мало би. Сума покупки згідно з чеком 6,47
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Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:26

  Пансер написав:Раніше тут писала про додаткову комісію за розрахунок валютними картками MC в Європі.
Спробував я протестувати картку в злотих в Польщі, і був здивований, коли списалося на 0,01 менше, як мало би. Сума покупки згідно з чеком 6,47
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про ПУМБ писали? у ПУМБа ж хз какой процессинг для инвалют, работаем как с черным ящиком ( у Альфы, к слову, тоже, но что-то там Фламинго откапывал близкое к обхяснениям): комис выше чем... + очевидно есть привязка к Форексу или межбанку в ЮА - последние ж дни спустили курс, видимо, перекрыло настолько что вышло меньше
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:58

  cohan написав:
  Пансер написав:Раніше тут писала про додаткову комісію за розрахунок валютними картками MC в Європі.
Спробував я протестувати картку в злотих в Польщі, і був здивований, коли списалося на 0,01 менше, як мало би. Сума покупки згідно з чеком 6,47
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про ПУМБ писали? у ПУМБа ж хз какой процессинг для инвалют, работаем как с черным ящиком ( у Альфы, к слову, тоже, но что-то там Фламинго откапывал близкое к обхяснениям): комис выше чем... + очевидно есть привязка к Форексу или межбанку в ЮА - последние ж дни спустили курс, видимо, перекрыло настолько что вышло меньше

Не по пумбу имелось в виду другое. У альфы там OIF добавляют 1.2-1.3% когда сами захотят - их хрен проконтролируешь. А пумба официально заявила что по картам МС в Евро при оплате в Евро будет идти конверт через бакс по курсам МС. Ну то есть банка тупо закрыла свой страховой депо в МС в Евро. По визе такого нет (там видимо депо пока оставили). Я когда в Испании платил осенью своей МС то в зависимости от суммы получалась переплата 3-20 центов. Но я платил только в ресторанах и кафе и у меня для дебетки в том месяце был кишмыш как и на кредитке - 5% - так что в любом случае получалось в плюсе. Но по возвращению МС-всеКарта закрыл нафиг от греха.
А по злотому по любе конверт шел и видимо попал на такое изменение курсов что даже 1 грош сэкономился
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:35

Как то странно насчитывается кеш бек за оплату коммуналки... Зачастую следующая ОБЩАЯ сумма кеш бека меньше чем предыдущая.
Вчера еще кеш бека насчитало 20 грн, сегодня сделал два платежа - общая сумма уменьшилась до 17 грн
У меня одного так?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:46

  novichok написав:Как то странно насчитывается кеш бек за оплату коммуналки... Зачастую следующая ОБЩАЯ сумма кеш бека меньше чем предыдущая.
Вчера еще кеш бека насчитало 20 грн, сегодня сделал два платежа - общая сумма уменьшилась до 17 грн
У меня одного так?

Вы как платите? Каждый платеж отдельно? Или гамузом несколько? Если вдруг гамузом то оно реально насчитывает черти-как. Я в пятницу запустил 9 платежей одновременно и получил 9 сообщений в вайбер где начисление - кто в лес кто по дрова. С тех пор плачу только 1 платеж=одна услуга - все начисляет правильно, нарастающим итогом, но вот за ту первую оплату гамузом где-то порядка 20 с лишним гривен потерялосЯ. Надеюсь в январе их учтут.
У меня была в чем-то похожая ситуация осенью - когда перестали приходить в вайбер сообщения когда я платил за границей. Потом вернулся в Украину - и продолжал платить уже гривневой картой и вот те оплаты по которым вайбер не приходил - их в нарастающем итоге не было, но мне местный представитель после проверки сказал что они учтены и выплата по ним таки будет, хотя в нарастающем итоге их нет. В итоге все выплатили копейка в копейку.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:57

  Flamingo написав:
  novichok написав:Как то странно насчитывается кеш бек за оплату коммуналки... Зачастую следующая ОБЩАЯ сумма кеш бека меньше чем предыдущая.
Вчера еще кеш бека насчитало 20 грн, сегодня сделал два платежа - общая сумма уменьшилась до 17 грн
У меня одного так?

Или гамузом несколько?

Гамузом платил.Приложение впервые предоставило такую возможность. Следующие оплаты буду делать по отдельности.
novichok
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