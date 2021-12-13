Додано: Пон 13 гру, 2021 21:46

novichok написав: Как то странно насчитывается кеш бек за оплату коммуналки... Зачастую следующая ОБЩАЯ сумма кеш бека меньше чем предыдущая.

Вчера еще кеш бека насчитало 20 грн, сегодня сделал два платежа - общая сумма уменьшилась до 17 грн

У меня одного так? Как то странно насчитывается кеш бек за оплату коммуналки... Зачастую следующая ОБЩАЯ сумма кеш бека меньше чем предыдущая.Вчера еще кеш бека насчитало 20 грн, сегодня сделал два платежа - общая сумма уменьшилась до 17 грнУ меня одного так?

Вы как платите? Каждый платеж отдельно? Или гамузом несколько? Если вдруг гамузом то оно реально насчитывает черти-как. Я в пятницу запустил 9 платежей одновременно и получил 9 сообщений в вайбер где начисление - кто в лес кто по дрова. С тех пор плачу только 1 платеж=одна услуга - все начисляет правильно, нарастающим итогом, но вот за ту первую оплату гамузом где-то порядка 20 с лишним гривен потерялосЯ. Надеюсь в январе их учтут.У меня была в чем-то похожая ситуация осенью - когда перестали приходить в вайбер сообщения когда я платил за границей. Потом вернулся в Украину - и продолжал платить уже гривневой картой и вот те оплаты по которым вайбер не приходил - их в нарастающем итоге не было, но мне местный представитель после проверки сказал что они учтены и выплата по ним таки будет, хотя в нарастающем итоге их нет. В итоге все выплатили копейка в копейку.