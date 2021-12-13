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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3493349434953496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:15

в Киеве неправильно подтянуло отопление от киевтеплоэнерго.. прийдется не пумбой платить.. печаль
П.С. вылечилось удалением и добавлением адреса
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:23

  omb написав:в Киеве неправильно подтянуло отопление от киевтеплоэнерго.. прийдется не пумбой платить.. печаль
П.С. вылечилось удалением и добавлением адреса

Не Киев. Сумма корректируется ручками. У вас не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35

Flamingo пробовал, не принимало платеж + в Киеве добавилось еще 2 абонплаты, их не было
П.С тоже в вайбере показало неправильную сумму кешбека...платил скопом
omb
 
Повідомлень: 3320
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:32

Re: ПУМБ

То скорее всего шаблоны, созданные старой версией не подтягиваются новой. Они даже красного цвета. После пересоздания новый шаблон зелёного цвета, типа рабочий, с актуальными уже данными
arkavs
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  #<1 ... 3493349434953496
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