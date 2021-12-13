в Киеве неправильно подтянуло отопление от киевтеплоэнерго.. прийдется не пумбой платить.. печаль
П.С. вылечилось удалением и добавлением адреса
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:15
в Киеве неправильно подтянуло отопление от киевтеплоэнерго.. прийдется не пумбой платить.. печаль
П.С. вылечилось удалением и добавлением адреса
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:23
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35
Flamingo пробовал, не принимало платеж + в Киеве добавилось еще 2 абонплаты, их не было
П.С тоже в вайбере показало неправильную сумму кешбека...платил скопом
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:32
Re: ПУМБ
То скорее всего шаблоны, созданные старой версией не подтягиваются новой. Они даже красного цвета. После пересоздания новый шаблон зелёного цвета, типа рабочий, с актуальными уже данными
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