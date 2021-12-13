в Киеве неправильно подтянуло отопление от киевтеплоэнерго.. прийдется не пумбой платить.. печаль
П.С. вылечилось удалением и добавлением адреса
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:15
в Киеве неправильно подтянуло отопление от киевтеплоэнерго.. прийдется не пумбой платить.. печаль
П.С. вылечилось удалением и добавлением адреса
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:23
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35
Flamingo пробовал, не принимало платеж + в Киеве добавилось еще 2 абонплаты, их не было
П.С тоже в вайбере показало неправильную сумму кешбека...платил скопом
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:32
Re: ПУМБ
То скорее всего шаблоны, созданные старой версией не подтягиваются новой. Они даже красного цвета. После пересоздания новый шаблон зелёного цвета, типа рабочий, с актуальными уже данными
Додано: Вів 14 гру, 2021 12:42
Подскажите пожалуйста, есть способы вывода денег с карты больше, чем 100т грн в сутки?
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:06
Заява на лимит для манисенда (р2р) в отд-и.
Можно сделать допку,т.е. будет ДВЕ карты к счету нашару.
И полюбэ рекомендую выводить не более 200К/мес, и не в ОДИН день. Финмон тут дурной
ну или готовиться посетить отд-е с железобетонной справкой о доходах, вступить в Персону
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:25
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:31
Финмон тут дурной - и это вы еще мягко сказали. Для них заблочить карту и потом даже с справкой не разблочивать 5-6 месяцев - это нормально
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