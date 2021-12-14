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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3494349534963497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:43

  Sergion написав:
  Amethyst написав:
  Hotab написав:Подскажите пожалуйста, есть способы вывода денег с карты больше, чем 100т грн в сутки?

Заява на лимит для манисенда (р2р) в отд-и.
Можно сделать допку,т.е. будет ДВЕ карты к счету нашару.
И полюбэ рекомендую выводить не более 200К/мес, и не в ОДИН день. Финмон тут дурной :)
ну или готовиться посетить отд-е с железобетонной справкой о доходах, вступить в Персону :idea:


Финмон тут дурной :) - и это вы еще мягко сказали. Для них заблочить карту и потом даже с справкой не разблочивать 5-6 месяцев - это нормально


Мне только непонятно , почему они "дуреют" не на входе нала , а на переводе себе же в другом банке.
Когда заносил им полляма нала за 3 дея, им было все равно.
Hotab
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  #<1 ... 3494349534963497
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