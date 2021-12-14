Sergion написав:Amethyst написав:
Заява на лимит для манисенда (р2р) в отд-и.
Можно сделать допку,т.е. будет ДВЕ карты к счету нашару.
И полюбэ рекомендую выводить не более 200К/мес, и не в ОДИН день. Финмон тут дурной
ну или готовиться посетить отд-е с железобетонной справкой о доходах, вступить в Персону
Финмон тут дурной - и это вы еще мягко сказали. Для них заблочить карту и потом даже с справкой не разблочивать 5-6 месяцев - это нормально
Мне только непонятно , почему они "дуреют" не на входе нала , а на переводе себе же в другом банке.
Когда заносил им полляма нала за 3 дея, им было все равно.