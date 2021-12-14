Hotab написав:Подскажите пожалуйста, есть способы вывода денег с карты больше, чем 100т грн в сутки?
Заява на лимит для манисенда (р2р) в отд-и. Можно сделать допку,т.е. будет ДВЕ карты к счету нашару. И полюбэ рекомендую выводить не более 200К/мес, и не в ОДИН день. Финмон тут дурной ну или готовиться посетить отд-е с железобетонной справкой о доходах, вступить в Персону
Финмон тут дурной - и это вы еще мягко сказали. Для них заблочить карту и потом даже с справкой не разблочивать 5-6 месяцев - это нормально
Мне только непонятно , почему они "дуреют" не на входе нала , а на переводе себе же в другом банке. Когда заносил им полляма нала за 3 дея, им было все равно.
Hotab написав:Подскажите пожалуйста, есть способы вывода денег с карты больше, чем 100т грн в сутки?
Заява на лимит для манисенда (р2р) в отд-и. Можно сделать допку,т.е. будет ДВЕ карты к счету нашару. И полюбэ рекомендую выводить не более 200К/мес, и не в ОДИН день. Финмон тут дурной ну или готовиться посетить отд-е с железобетонной справкой о доходах, вступить в Персону
mikos написав:
посетитель написав:Для себя сделал выводы в пумбу не заносить. Финмону привет.
Скорее всего, правильнее не выводить через р2р такие суммы:) Это же обезличенные переводы. Но из ПУМБы другого выхода нет. У меня выход 150 тыс. по р2р за 2 дня вопросов не вызвал.
Поднять лимит р2р можно и через горячку. Недавно надо было под фонд вывести, по звонку подняли и сказали - максимум 100к в день, пропустило на удивление все, но не одной за раз суммой конечно. Никаких блоков карты/звонков