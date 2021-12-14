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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3495349634973498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24

  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31

  ruvex написав:
  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.

Та вже три години пройшло.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45

Re: ПУМБ

Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
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  #<1 ... 3495349634973498
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