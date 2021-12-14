Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45
Re: ПУМБ
Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
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