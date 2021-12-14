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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24
ricardo написав:
Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?
Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
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ruvex
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31
ruvex написав: ricardo написав:
Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?
Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
Та вже три години пройшло.
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ricardo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45
Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:54
ricardo написав: ruvex написав: ricardo написав:
Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?
Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
Та вже три години пройшло.
Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
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PUMB
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:55
Stringer написав:
Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
Добрый день! Будем рады помочь Вам и проверить корректность начисления кешбека на данную операцию. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона и сумму покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь.
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PUMB
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:00
PUMB написав:
Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
Дякую, щойно прийшли повідомлення. Все гаразд.
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ricardo
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- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 58 раз.
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- Профіль
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