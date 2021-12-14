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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3495349634973498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24

  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31

  ruvex написав:
  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.

Та вже три години пройшло.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45

Re: ПУМБ

Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:54

  ricardo написав:
  ruvex написав:
  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.

Та вже три години пройшло.

Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:55

  Stringer написав:Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?

Добрый день! Будем рады помочь Вам и проверить корректность начисления кешбека на данную операцию. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона и сумму покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:00

  PUMB написав:Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.


Дякую, щойно прийшли повідомлення. Все гаразд.
ricardo
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  #<1 ... 3495349634973498
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