Додано: Сер 15 гру, 2021 19:54

Добрый день, хотел поинтересоваться, когда в ПУМБе наконец исправят работу экранов банкоматов. Их перенастроили уже давно, чуть ли не год назад, и с тех пор всё работает откровенно коряво (хотя основную функцию выполняет, да). ПИН банкомат стал спрашивать перед операцией, но старые запросы так и не убрал. Например:1. Выбираем проверку баланса, банкомат спрашивает ПИН, ввели, посмотрели баланс.2. Банкомат спрашивает "Вы хотите совершить ещё операцию"?3. Нажимаем "Да", банкомат зачем-то снова спрашивает ПИН4. ПИН можно ввести в этом окне любой, банкомат его не проверяет! Но только после ввода чего-нибудь снова переходит к меню.То же самое - если перед операцией ввести ПИН неправильно. Банкомат попросит ввести ПИН повторно, но тоже его никак не проверяет. Вместо того, чтобы проверить, и если новый ПИН правильный продолжить операцию, банкомат просто выбрасывает обратно в меню в любом случае.Наконец, на самом экране ввода ПИН-кода оно пишет "Если ошиблись, нажмите Отмена". Хотя нажимать надо "Коррекция", а не "Отмена"И это уже год или даже больше. Такое ощущение, что те люди, которые определяют алгоритм работы банкомата, или ими не пользуются вообще, или им вообще пофигу.