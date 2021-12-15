Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45
Re: ПУМБ
Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:54
Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:55
Добрый день! Будем рады помочь Вам и проверить корректность начисления кешбека на данную операцию. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона и сумму покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:00
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:54
Добрый день, хотел поинтересоваться, когда в ПУМБе наконец исправят работу экранов банкоматов. Их перенастроили уже давно, чуть ли не год назад, и с тех пор всё работает откровенно коряво (хотя основную функцию выполняет, да). ПИН банкомат стал спрашивать перед операцией, но старые запросы так и не убрал. Например:
1. Выбираем проверку баланса, банкомат спрашивает ПИН, ввели, посмотрели баланс.
2. Банкомат спрашивает "Вы хотите совершить ещё операцию"?
3. Нажимаем "Да", банкомат зачем-то снова спрашивает ПИН
4. ПИН можно ввести в этом окне любой, банкомат его не проверяет! Но только после ввода чего-нибудь снова переходит к меню.
То же самое - если перед операцией ввести ПИН неправильно. Банкомат попросит ввести ПИН повторно, но тоже его никак не проверяет. Вместо того, чтобы проверить, и если новый ПИН правильный продолжить операцию, банкомат просто выбрасывает обратно в меню в любом случае.
Наконец, на самом экране ввода ПИН-кода оно пишет "Если ошиблись, нажмите Отмена". Хотя нажимать надо "Коррекция", а не "Отмена"
И это уже год или даже больше. Такое ощущение, что те люди, которые определяют алгоритм работы банкомата, или ими не пользуются вообще, или им вообще пофигу.
Додано: Чет 16 гру, 2021 08:01
А подскажите пожалуйста, чтобы по "все можу" закрылись рассрочки, нужно вывести карту в ноль, и подождать, когда ночью пересчитается баланс? Или можно сразу деньгами пользоваться? Тогда ночью карта будет в минусе опять, но оно всё равно "поймёт", что карта была в ноль, и рассрочки закроет?
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