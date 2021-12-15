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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24
ricardo написав:
Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?
Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
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ruvex
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31
ruvex написав: ricardo написав:
Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?
Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
Та вже три години пройшло.
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ricardo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45
Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
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Stringer
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:54
ricardo написав: ruvex написав: ricardo написав:
Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?
Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
Та вже три години пройшло.
Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
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PUMB
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:55
Stringer написав:
Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
Добрый день! Будем рады помочь Вам и проверить корректность начисления кешбека на данную операцию. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона и сумму покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь.
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PUMB
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:00
PUMB написав:
Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
Дякую, щойно прийшли повідомлення. Все гаразд.
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ricardo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 19:54
Добрый день, хотел поинтересоваться, когда в ПУМБе наконец исправят работу экранов банкоматов. Их перенастроили уже давно, чуть ли не год назад, и с тех пор всё работает откровенно коряво (хотя основную функцию выполняет, да). ПИН банкомат стал спрашивать перед операцией, но старые запросы так и не убрал. Например:
1. Выбираем проверку баланса, банкомат спрашивает ПИН, ввели, посмотрели баланс.
2. Банкомат спрашивает "Вы хотите совершить ещё операцию"?
3. Нажимаем "Да", банкомат зачем-то снова спрашивает ПИН
4. ПИН можно ввести в этом окне любой, банкомат его не проверяет! Но только после ввода чего-нибудь снова переходит к меню.
То же самое - если перед операцией ввести ПИН неправильно. Банкомат попросит ввести ПИН повторно, но тоже его никак не проверяет. Вместо того, чтобы проверить, и если новый ПИН правильный продолжить операцию, банкомат просто выбрасывает обратно в меню в любом случае.
Наконец, на самом экране ввода ПИН-кода оно пишет "Если ошиблись, нажмите Отмена". Хотя нажимать надо "Коррекция", а не "Отмена"
И это уже год или даже больше. Такое ощущение, что те люди, которые определяют алгоритм работы банкомата, или ими не пользуются вообще, или им вообще пофигу.
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eugene_pelega
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Додано: Чет 16 гру, 2021 08:01
А подскажите пожалуйста, чтобы по "все можу" закрылись рассрочки, нужно вывести карту в ноль, и подождать, когда ночью пересчитается баланс? Или можно сразу деньгами пользоваться? Тогда ночью карта будет в минусе опять, но оно всё равно "поймёт", что карта была в ноль, и рассрочки закроет?
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M-Audio
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:19
Добрый день. Не подскажите, на виртуальную гривневую карту деньги по Олх доставке зайдут без комиссии?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:39
eugene_pelega написав:
Добрый день, хотел поинтересоваться, когда в ПУМБе наконец исправят работу экранов банкоматов. Их перенастроили уже давно, чуть ли не год назад, и с тех пор всё работает откровенно коряво (хотя основную функцию выполняет, да). ПИН банкомат стал спрашивать перед операцией, но старые запросы так и не убрал. Например:
1. Выбираем проверку баланса, банкомат спрашивает ПИН, ввели, посмотрели баланс.
2. Банкомат спрашивает "Вы хотите совершить ещё операцию"?
3. Нажимаем "Да", банкомат зачем-то снова спрашивает ПИН
4. ПИН можно ввести в этом окне любой, банкомат его не проверяет! Но только после ввода чего-нибудь снова переходит к меню.
То же самое - если перед операцией ввести ПИН неправильно. Банкомат попросит ввести ПИН повторно, но тоже его никак не проверяет. Вместо того, чтобы проверить, и если новый ПИН правильный продолжить операцию, банкомат просто выбрасывает обратно в меню в любом случае.
Наконец, на самом экране ввода ПИН-кода оно пишет "Если ошиблись, нажмите Отмена". Хотя нажимать надо "Коррекция", а не "Отмена"
И это уже год или даже больше. Такое ощущение, что те люди, которые определяют алгоритм работы банкомата, или ими не пользуются вообще, или им вообще пофигу.
Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на работу нашего банкомата. Уточните, пожалуйста, нам в личных сообщении адрес банкомата, дату и время последнего посещения, а также, Ваш номер телефона. Мы обязательно проверим корректность работы данного банкомата и внесем поправки.
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PUMB
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