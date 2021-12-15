RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3496349734983499>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:24

  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10961
З нами з: 03.11.08
Подякував: 855 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:31

  ruvex написав:
  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.

Та вже три години пройшло.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 746
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45

Re: ПУМБ

Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?
Stringer
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:54

  ricardo написав:
  ruvex написав:
  ricardo написав:Сьогодні банк не присилає Viber повідомлень про кешбек після оплати за комунальні. Щось помінялось?

Вчера обсуждалось. Приходили, но через полтора часа.

Та вже три години пройшло.

Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:55

  Stringer написав:Коллеги, при оплате кредиткой на зарубежном сайте, в вайбер пришло сообщение без указания кешбека. Это я уже пролетел, или кешбек после списания еще будет?

Добрый день! Будем рады помочь Вам и проверить корректность начисления кешбека на данную операцию. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона и сумму покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:00

  PUMB написав:Вітаємо! Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш ІПН, номер телефону, дату та суму транзакції, яка була здійсненна і ми неодмінно все перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок в особистих повідомленнях.


Дякую, щойно прийшли повідомлення. Все гаразд.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 746
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:54

Добрый день, хотел поинтересоваться, когда в ПУМБе наконец исправят работу экранов банкоматов. Их перенастроили уже давно, чуть ли не год назад, и с тех пор всё работает откровенно коряво (хотя основную функцию выполняет, да). ПИН банкомат стал спрашивать перед операцией, но старые запросы так и не убрал. Например:
1. Выбираем проверку баланса, банкомат спрашивает ПИН, ввели, посмотрели баланс.
2. Банкомат спрашивает "Вы хотите совершить ещё операцию"?
3. Нажимаем "Да", банкомат зачем-то снова спрашивает ПИН
4. ПИН можно ввести в этом окне любой, банкомат его не проверяет! Но только после ввода чего-нибудь снова переходит к меню.
То же самое - если перед операцией ввести ПИН неправильно. Банкомат попросит ввести ПИН повторно, но тоже его никак не проверяет. Вместо того, чтобы проверить, и если новый ПИН правильный продолжить операцию, банкомат просто выбрасывает обратно в меню в любом случае.
Наконец, на самом экране ввода ПИН-кода оно пишет "Если ошиблись, нажмите Отмена". Хотя нажимать надо "Коррекция", а не "Отмена" :)
И это уже год или даже больше. Такое ощущение, что те люди, которые определяют алгоритм работы банкомата, или ими не пользуются вообще, или им вообще пофигу.
eugene_pelega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:01

А подскажите пожалуйста, чтобы по "все можу" закрылись рассрочки, нужно вывести карту в ноль, и подождать, когда ночью пересчитается баланс? Или можно сразу деньгами пользоваться? Тогда ночью карта будет в минусе опять, но оно всё равно "поймёт", что карта была в ноль, и рассрочки закроет?
M-Audio
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 23.03.11
Подякував: 469 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:19

Re: ПУМБ

Добрый день. Не подскажите, на виртуальную гривневую карту деньги по Олх доставке зайдут без комиссии?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 845
З нами з: 09.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:39

  eugene_pelega написав:Добрый день, хотел поинтересоваться, когда в ПУМБе наконец исправят работу экранов банкоматов. Их перенастроили уже давно, чуть ли не год назад, и с тех пор всё работает откровенно коряво (хотя основную функцию выполняет, да). ПИН банкомат стал спрашивать перед операцией, но старые запросы так и не убрал. Например:
1. Выбираем проверку баланса, банкомат спрашивает ПИН, ввели, посмотрели баланс.
2. Банкомат спрашивает "Вы хотите совершить ещё операцию"?
3. Нажимаем "Да", банкомат зачем-то снова спрашивает ПИН
4. ПИН можно ввести в этом окне любой, банкомат его не проверяет! Но только после ввода чего-нибудь снова переходит к меню.
То же самое - если перед операцией ввести ПИН неправильно. Банкомат попросит ввести ПИН повторно, но тоже его никак не проверяет. Вместо того, чтобы проверить, и если новый ПИН правильный продолжить операцию, банкомат просто выбрасывает обратно в меню в любом случае.
Наконец, на самом экране ввода ПИН-кода оно пишет "Если ошиблись, нажмите Отмена". Хотя нажимать надо "Коррекция", а не "Отмена" :)
И это уже год или даже больше. Такое ощущение, что те люди, которые определяют алгоритм работы банкомата, или ими не пользуются вообще, или им вообще пофигу.

Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на работу нашего банкомата. Уточните, пожалуйста, нам в личных сообщении адрес банкомата, дату и время последнего посещения, а также, Ваш номер телефона. Мы обязательно проверим корректность работы данного банкомата и внесем поправки.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3496349734983499>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron