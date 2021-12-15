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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3496349734983499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:44

  _PORT_UA написав:Добрый день. Не подскажите, на виртуальную гривневую карту деньги по Олх доставке зайдут без комиссии?

Добрый день! Зачисление средств на виртуальную карту "всеКАРТА" осуществляется без комиссии.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:14

  M-Audio написав:А подскажите пожалуйста, чтобы по "все можу" закрылись рассрочки, нужно вывести карту в ноль, и подождать, когда ночью пересчитается баланс? Или можно сразу деньгами пользоваться? Тогда ночью карта будет в минусе опять, но оно всё равно "поймёт", что карта была в ноль, и рассрочки закроет?

Добрый день! Чтобы закрыть все рассрочки по кредитной карте "ВсеМожу", Вам необходимо внести сумму до полного погашения, которая отображается в мобильном приложении ПУБМ Online. После чего, на следующий день Вы можете повторно пользоваться кредитным средствами на карте.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3496349734983499
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