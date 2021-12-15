Добрый день! Зачисление средств на виртуальную карту "всеКАРТА" осуществляется без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:44
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:14
Добрый день! Чтобы закрыть все рассрочки по кредитной карте "ВсеМожу", Вам необходимо внести сумму до полного погашения, которая отображается в мобильном приложении ПУБМ Online. После чего, на следующий день Вы можете повторно пользоваться кредитным средствами на карте.
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