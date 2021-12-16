Добрый день! Зачисление средств на виртуальную карту "всеКАРТА" осуществляется без комиссии.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:44
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:14
Добрый день! Чтобы закрыть все рассрочки по кредитной карте "ВсеМожу", Вам необходимо внести сумму до полного погашения, которая отображается в мобильном приложении ПУБМ Online. После чего, на следующий день Вы можете повторно пользоваться кредитным средствами на карте.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:10
Re: ПУМБ
А подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что:
1. если раньше я выбирал категории кешбека в вайбере 1 числа месяца, то сообщения о кешбеке приходили в вайбер.
2. если теперь я выбрал категории кешбека в приложении "пумб онлайн", то сообщений о кешбеке в вайбере больше не будет, а будет только отображаться общая сумма кешбека в приложении.
Всё верно?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:15
Да сумма кешбэка будет в приложении и там видно сколько по какой категории начислено.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:11
а не в курсе, кто вбрал в вайбере вначале месяца, перевыбрать сейчас в приложении не дадут?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:15
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