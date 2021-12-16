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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:44
_PORT_UA написав:
Добрый день. Не подскажите, на виртуальную гривневую карту деньги по Олх доставке зайдут без комиссии?
Добрый день! Зачисление средств на виртуальную карту "всеКАРТА" осуществляется без комиссии.
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PUMB
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:14
M-Audio написав:
А подскажите пожалуйста, чтобы по "все можу" закрылись рассрочки, нужно вывести карту в ноль, и подождать, когда ночью пересчитается баланс? Или можно сразу деньгами пользоваться? Тогда ночью карта будет в минусе опять, но оно всё равно "поймёт", что карта была в ноль, и рассрочки закроет?
Добрый день! Чтобы закрыть все рассрочки по кредитной карте "ВсеМожу", Вам необходимо внести сумму до полного погашения, которая отображается в мобильном приложении ПУБМ Online. После чего, на следующий день Вы можете повторно пользоваться кредитным средствами на карте.
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PUMB
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:10
А подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что:
1. если раньше я выбирал категории кешбека в вайбере 1 числа месяца, то сообщения о кешбеке приходили в вайбер.
2. если теперь я выбрал категории кешбека в приложении "пумб онлайн", то сообщений о кешбеке в вайбере больше не будет, а будет только отображаться общая сумма кешбека в приложении.
Всё верно?
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tegen
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:15
tegen написав:
А подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что:
1. если раньше я выбирал категории кешбека в вайбере 1 числа месяца, то сообщения о кешбеке приходили в вайбер.
2. если теперь я выбрал категории кешбека в приложении "пумб онлайн", то сообщений о кешбеке в вайбере больше не будет, а будет только отображаться общая сумма кешбека в приложении.
Всё верно?
Да сумма кешбэка будет в приложении и там видно сколько по какой категории начислено.
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velvet
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:11
а не в курсе, кто вбрал в вайбере вначале месяца, перевыбрать сейчас в приложении не дадут?
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omb
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:29
tegen написав:
я выбрал категории кешбека в приложении "пумб онлайн"
А с какого числа это планируется?
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Water
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:01
Я так вижу, одни получили обнову, другие - нет, кто-то знает инсайд.
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melkh
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:09
melkh написав:
Я так вижу, одни получили обнову, другие - нет, кто-то знает инсайд.
Нет. Пока доступно тем у кого бета.
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velvet
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