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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:42
lloydbanksua написав:
бету попасть
Якщо не плутаю, то в гугл плей, як більшість бета додатків
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:45
chipmunk
Путаете - нет там такой возможности...
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:46
lloydbanksua написав: velvet написав:
Нет. Пока доступно тем у кого бета.
А как, кстати, в бету попасть?
вообще по спецссылке, но иногда и такhttps://support.google.com/googleplay/a ... 3180?hl=ru
p.s. так для ПУМБа не катит )
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