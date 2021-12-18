речь о 100 грн, это остается на "совести" банка, с таким подходом кроме как снять деньги в банкомате после их зачисления он мне не интересен
Я думаю он имел в виду, что проще самому эти деньги перебросить с одного вашего номера на другой, а 5 грн. возможные потери.
не, я имел в виду что глупо в бочку вливать 100 пока не получил через краник т.е. тестить нужно на 5 грн в любом случае, уважаемый balik2 думаю, получил, за 100 грн нечто большее, чем просто отрицательную эмоцию - как минимум два опыта: 1)возможно, всегда у других проплата проходила нормально, а тут ХОПА - первый 2) не все что не расжевано пройдет как ожидешь - второй 3) ПУМБ - третий , хотя мой неатив по ПУМБу (ну кроме ночных утечек) относится к древнему 2007-2009гг
а вообще интересно - каналов пополнения много - как они отличают, в какой сети номер?