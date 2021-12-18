RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3497349834993500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:42

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:бету попасть

Якщо не плутаю, то в гугл плей, як більшість бета додатків
chipmunk
 
Повідомлень: 8836
З нами з: 15.04.09
Подякував: 539 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:45

chipmunk
Путаете - нет там такой возможности...
Vorlon
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:46

  lloydbanksua написав:
  velvet написав: Нет. Пока доступно тем у кого бета.

А как, кстати, в бету попасть?


вообще по спецссылке, но иногда и так
https://support.google.com/googleplay/a ... 3180?hl=ru

p.s. так для ПУМБа не катит )
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:34

  cohan написав:
  velvet написав:
  balik2 написав:cohan

речь о 100 грн, это остается на "совести" банка, с таким подходом кроме как снять деньги в банкомате после их зачисления он мне не интересен

Я думаю он имел в виду, что проще самому эти деньги перебросить с одного вашего номера на другой, а 5 грн. возможные потери.


не, я имел в виду что глупо в бочку вливать 100 пока не получил через краник
т.е. тестить нужно на 5 грн
в любом случае, уважаемый balik2 думаю, получил, за 100 грн нечто большее, чем просто отрицательную эмоцию - как минимум два опыта:
1)возможно, всегда у других проплата проходила нормально, а тут ХОПА - первый
2) не все что не расжевано пройдет как ожидешь - второй
3) ПУМБ - третий , хотя мой неатив по ПУМБу (ну кроме ночных утечек) относится к древнему 2007-2009гг

а вообще интересно - каналов пополнения много - как они отличают, в какой сети номер?
Shaman
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 29.09.19
Подякував: 203 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3497349834993500
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34994)
19.12.2021 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.