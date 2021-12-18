речь о 100 грн, это остается на "совести" банка, с таким подходом кроме как снять деньги в банкомате после их зачисления он мне не интересен
Я думаю он имел в виду, что проще самому эти деньги перебросить с одного вашего номера на другой, а 5 грн. возможные потери.
не, я имел в виду что глупо в бочку вливать 100 пока не получил через краник т.е. тестить нужно на 5 грн в любом случае, уважаемый balik2 думаю, получил, за 100 грн нечто большее, чем просто отрицательную эмоцию - как минимум два опыта: 1)возможно, всегда у других проплата проходила нормально, а тут ХОПА - первый 2) не все что не расжевано пройдет как ожидешь - второй 3) ПУМБ - третий , хотя мой неатив по ПУМБу (ну кроме ночных утечек) относится к древнему 2007-2009гг
а вообще интересно - каналов пополнения много - как они отличают, в какой сети номер?
melkh написав:Я так вижу, одни получили обнову, другие - нет, кто-то знает инсайд.
Нет. Пока доступно тем у кого бета.
На родину є 5 акаунтів (не бета), в одному з них була можливість вибрати кешбек в застосунку, що я і зробив. Зараз не можу найти де цей кешбек взагалі в програмі можна глянути. На горячці сказали, шо тільки бетатестери могли мати вибір в програмі, що це якись глюк, пишіть листа з логами і скріншотом (благо, я його зробив, щоб пам’ятати які категорії я вибрав). Пару днів минуло, чекаю на відповідь/дзвінок