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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:59
На Пумб нельзя заСЭПить 23/7,верно?
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novichok
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Додано: Нед 19 гру, 2021 22:13
_PORT_UA написав:
Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?
Плачу Укртелеком в последних числах месяца и ВСЕГДА на Вайбер приходит на Укртелекома. что "так как деньги поступили 1-го числа бла бла бла....".
Пумб користуеться грошами на свій розсуд . але платить кешбек.
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Goodman
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Додано: Нед 19 гру, 2021 22:32
_PORT_UA написав:
Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?
Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.
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Amethyst
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Додано: Нед 19 гру, 2021 23:04
Amethyst написав:
Ну киевлянам дают скидку
лучшей скидкой била в пумбе вибрать две категории , комуналку и транспорт. В етом месяце болт - или/или.
На коммуналку искали донора от Пумба.
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Goodman
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Додано: Пон 20 гру, 2021 02:02
Goodman написав: Amethyst написав:
Ну киевлянам дают скидку
лучшей скидкой била в пумбе вибрать две категории , комуналку и транспорт. В етом месяце болт - или/или.
На коммуналку искали донора от Пумба.
коммуналку авансом
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cohan
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Додано: Пон 20 гру, 2021 06:33
Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?
Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.
Это где так? Какой получатель и услуги?
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Slx
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Додано: Пон 20 гру, 2021 06:42
Slx написав: Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?
Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.
Это где так? Какой получатель и услуги?
Только придомовая территория там той скачухи 30-50 грн.
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Мизантрóп
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:00
Goodman написав:
лучшей скидкой била в пумбе вибрать две категории , комуналку и транспорт. В етом месяце болт - или/или.
На коммуналку искали донора от Пумба.
Это было не для всех - мне, например, такого ни разу не предлагали.
И кто мешает для транспорта оформить izi?
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Vorlon
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:08
cohan написав:
коммуналку авансом
очково платить авансом, т к начисления не прозрачни + Киев город дорогой и не стабильний. Завалить деньги ради КБ и сидеть с зубами на полке?
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ИЗИ? Кияни лениви...... МОНО для них потолок , у них рабство по зп проектах , кто на примате, кто на ощАДе сидят и довольни как слони.
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Goodman
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