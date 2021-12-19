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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3498349935003501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:59

На Пумб нельзя заСЭПить 23/7,верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:59

  _PORT_UA написав:Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги? Якщо в неділю сплачую, то в понеділок вони будуть перераховані?

если повезёт, то да... у банка есть законных 3 дня на проведение платежа... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:13

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?

Плачу Укртелеком в последних числах месяца и ВСЕГДА на Вайбер приходит на Укртелекома. что "так как деньги поступили 1-го числа бла бла бла....".
Пумб користуеться грошами на свій розсуд . але платить кешбек.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:32

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?

Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:04

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Ну киевлянам дают скидку
лучшей скидкой била в пумбе вибрать две категории , комуналку и транспорт. В етом месяце болт - или/или.
На коммуналку искали донора от Пумба.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:02

  Goodman написав:
  Amethyst написав:Ну киевлянам дают скидку
лучшей скидкой била в пумбе вибрать две категории , комуналку и транспорт. В етом месяце болт - или/или.
На коммуналку искали донора от Пумба.


коммуналку авансом
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 06:33

  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?

Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.

Это где так? Какой получатель и услуги?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 06:42

  Slx написав:
  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?

Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.

Это где так? Какой получатель и услуги?

Только придомовая территория там той скачухи 30-50 грн.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:00

  Goodman написав:лучшей скидкой била в пумбе вибрать две категории , комуналку и транспорт. В етом месяце болт - или/или.
На коммуналку искали донора от Пумба.

Это было не для всех - мне, например, такого ни разу не предлагали.

И кто мешает для транспорта оформить izi?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:08

Re: ПУМБ

  cohan написав:коммуналку авансом

очково платить авансом, т к начисления не прозрачни + Киев город дорогой и не стабильний. Завалить деньги ради КБ и сидеть с зубами на полке?
*****************
ИЗИ? Кияни лениви...... МОНО для них потолок , у них рабство по зп проектах , кто на примате, кто на ощАДе сидят и довольни как слони.
Goodman
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  #<1 ... 3498349935003501
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