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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3499350035013502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:20

  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?

Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.


Была за оплату до 20-го, а в период пандемии продлили до конца месяца.
Вроде больше не пересматривали.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:10

Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:45

  lloydbanksua написав:Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?

Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:49

  PUMB написав:
  lloydbanksua написав:Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?

Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.

А если не выбирать в апликухе, то начисления по Вайберным категориям продолжатся до конца месяца или нет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22

  Amethyst написав:
  PUMB написав:
  lloydbanksua написав:Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?

Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.

А если не выбирать в апликухе, то начисления по Вайберным категориям продолжатся до конца месяца или нет?

Добрый день! Выплаты по категориям кешбека которые были выбраны в этом месяце в Viber- боте, будут выплачены до 15 числа следующего месяца. После чего, выбрать категорию или подключить кешбэк к Вашим картам будет доступно только в мобильном приложении ПУМБ Online.
PUMB
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  #<1 ... 3499350035013502
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