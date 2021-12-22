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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 10:20
Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?
Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.
Была за оплату до 20-го, а в период пандемии продлили до конца месяца.
Вроде больше не пересматривали.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:10
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:45
lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:49
PUMB написав: lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
А если не выбирать в апликухе, то начисления по Вайберным категориям продолжатся до конца месяца или нет?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22
Amethyst написав: PUMB написав: lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
А если не выбирать в апликухе, то начисления по Вайберным категориям продолжатся до конца месяца или нет?
Добрый день! Выплаты по категориям кешбека которые были выбраны в этом месяце в Viber- боте, будут выплачены до 15 числа следующего месяца. После чего, выбрать категорию или подключить кешбэк к Вашим картам будет доступно только в мобильном приложении ПУМБ Online.
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PUMB
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