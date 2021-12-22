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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 10:20
Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Чи має значення коли сплачувати комунальні послуги?
Ну киевлянам дают скидку 10% на Услуги ЖЭКа при оплате до 10го числа.
Была за оплату до 20-го, а в период пандемии продлили до конца месяца.
Вроде больше не пересматривали.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:10
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
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lloydbanksua
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:45
lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:49
PUMB написав: lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
А если не выбирать в апликухе, то начисления по Вайберным категориям продолжатся до конца месяца или нет?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22
Amethyst написав: PUMB написав: lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Добрый день! После выбора категории в мобильном приложении ПУМБ Online начнется отдельное начисление. Таким образом, Вы получите две выплаты кешбека за декабрь.
А если не выбирать в апликухе, то начисления по Вайберным категориям продолжатся до конца месяца или нет?
Добрый день! Выплаты по категориям кешбека которые были выбраны в этом месяце в Viber- боте, будут выплачены до 15 числа следующего месяца. После чего, выбрать категорию или подключить кешбэк к Вашим картам будет доступно только в мобильном приложении ПУМБ Online.
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PUMB
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:32
PUMB написав:
Добрый день! Выплаты по категориям кешбека которые были выбраны в этом месяце в Viber- боте, будут выплачены до 15 числа следующего месяца. После чего, выбрать категорию или подключить кешбэк к Вашим картам будет доступно только в мобильном приложении ПУМБ Online.
Какие-то плюшки еще остались только для пользователей вайбера, или уже все, можно идти в отделение и возвращать финансовый номер?
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wig
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:31
wig написав: PUMB написав:
Добрый день! Выплаты по категориям кешбека которые были выбраны в этом месяце в Viber- боте, будут выплачены до 15 числа следующего месяца. После чего, выбрать категорию или подключить кешбэк к Вашим картам будет доступно только в мобильном приложении ПУМБ Online.
Какие-то плюшки еще остались только для пользователей вайбера, или уже все, можно идти в отделение и возвращать финансовый номер?
Добрый день! В Viber-боте Вы можете проверять баланс Ваших дебетовых счетов, пополнять мобильный номер телефона, просматривать суму до полного погашения по Вашим кредитам, акционные предложения для Вас, а также, у Вас есть быстрый переход в мобильное приложение ПУМБ Online.
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PUMB
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:33
lloydbanksua написав:
Обновилось приложение - добавился кешбек, если выбрать категории (например, те же) начисление продолжится?
Какая ОС? У меня пока ничего...
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Vorlon
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:56
PUMB
Добрый день!
Со вчерашнего дня нельзя оплатить коммунальные услуги организации "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)".
Сначала выдавало ошибку "Техническая ошибка. Попробуйте позже. Не удалось загрузить детали услуги" (в Андройд приложении), а в WEB версии ПУМБ-online писало, что недостаточно денег (хотя деньги были).
А позже "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" совсем исчез из списка коммунальных услуг.
Похожая ситуация была с "Харьковскими тепловыми сетями" в этом году - оно вернулось в список осенью, через несколько месяцев отсутствия. Скажите, когда ждать возвращения "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)"?
Спасибо.
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MSKYO
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