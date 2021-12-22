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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3500350135023503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:44

  MSKYO написав:PUMB

Добрый день!

Со вчерашнего дня нельзя оплатить коммунальные услуги организации "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)".
Сначала выдавало ошибку "Техническая ошибка. Попробуйте позже. Не удалось загрузить детали услуги" (в Андройд приложении), а в WEB версии ПУМБ-online писало, что недостаточно денег (хотя деньги были).
А позже "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" совсем исчез из списка коммунальных услуг.
Похожая ситуация была с "Харьковскими тепловыми сетями" в этом году - оно вернулось в список осенью, через несколько месяцев отсутствия. Скажите, когда ждать возвращения "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)"?
Спасибо.

Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на сложившейся ситуацию. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:00

  PUMB написав:Добрый день! В Viber-боте Вы можете проверять баланс Ваших дебетовых счетов, пополнять мобильный номер телефона, просматривать суму до полного погашения по Вашим кредитам, акционные предложения для Вас, а также, у Вас есть быстрый переход в мобильное приложение ПУМБ Online.

Что из этого недоступно в новой версии мобильного приложения?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:21

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.

Какой смысл давать модель телефона, скриншот, если вопрос состоит в отсутствии данного "предприятия" в списке коммунальных сервисов? Я могу выслать Вам квитанцию успешного платежа из ПУМБ-online в пользу данного "предприятия", сделанного 21 числа текущего месяца. Может так будет лучше для Вас?
ЄДРПОУ поставщика: 09804119
Хотелось бы знать приблизительные сроки, когда оно вернется.
MSKYO
 
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ПУМБ (35023)
23.12.2021 16:21
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