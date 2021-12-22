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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3500350135023503 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 96 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 236 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 851 Додано: Чет 23 гру, 2021 15:44 MSKYO написав: PUMB



Добрый день!



Со вчерашнего дня нельзя оплатить коммунальные услуги организации "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)".

Сначала выдавало ошибку "Техническая ошибка. Попробуйте позже. Не удалось загрузить детали услуги" (в Андройд приложении), а в WEB версии ПУМБ-online писало, что недостаточно денег (хотя деньги были).

А позже "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" совсем исчез из списка коммунальных услуг.

Похожая ситуация была с "Харьковскими тепловыми сетями" в этом году - оно вернулось в список осенью, через несколько месяцев отсутствия. Скажите, когда ждать возвращения "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)"?

Спасибо. Добрый день!Со вчерашнего дня нельзя оплатить коммунальные услуги организацииСначала выдавало ошибку "Техническая ошибка. Попробуйте позже. Не удалось загрузить детали услуги" (в Андройд приложении), а в WEB версии ПУМБ-online писало, что недостаточно денег (хотя деньги были).А позжесовсем исчез из списка коммунальных услуг.Похожая ситуация была с "Харьковскими тепловыми сетями" в этом году - оно вернулось в список осенью, через несколько месяцев отсутствия. Скажите, когда ждать возвращенияСпасибо.

Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на сложившейся ситуацию. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях. Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на сложившейся ситуацию. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2688 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 170 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 16:00 PUMB написав: Добрый день! В Viber-боте Вы можете проверять баланс Ваших дебетовых счетов, пополнять мобильный номер телефона, просматривать суму до полного погашения по Вашим кредитам, акционные предложения для Вас, а также, у Вас есть быстрый переход в мобильное приложение ПУМБ Online. Добрый день! В Viber-боте Вы можете проверять баланс Ваших дебетовых счетов, пополнять мобильный номер телефона, просматривать суму до полного погашения по Вашим кредитам, акционные предложения для Вас, а также, у Вас есть быстрый переход в мобильное приложение ПУМБ Online.

Что из этого недоступно в новой версии мобильного приложения? Что из этого недоступно в новой версии мобильного приложения? wig

Повідомлень: 4969 З нами з: 06.01.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 16:21 Re: ПУМБ PUMB написав: Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.

Какой смысл давать модель телефона, скриншот, если вопрос состоит в отсутствии данного "предприятия" в списке коммунальных сервисов? Я могу выслать Вам квитанцию успешного платежа из ПУМБ-online в пользу данного "предприятия", сделанного 21 числа текущего месяца. Может так будет лучше для Вас?

ЄДРПОУ поставщика: 09804119

Хотелось бы знать приблизительные сроки, когда оно вернется. Какой смысл давать модель телефона, скриншот, если вопрос состоит в отсутствии данного "предприятия" в списке коммунальных сервисов? Я могу выслать Вам квитанцию успешного платежа из ПУМБ-online в пользу данного "предприятия", сделанного 21 числа текущего месяца. Может так будет лучше для Вас?ЄДРПОУ поставщика: 09804119Хотелось бы знать приблизительные сроки, когда оно вернется. MSKYO Повідомлень: 30 З нами з: 19.12.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3500350135023503 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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