Со вчерашнего дня нельзя оплатить коммунальные услуги организации "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)". Сначала выдавало ошибку "Техническая ошибка. Попробуйте позже. Не удалось загрузить детали услуги" (в Андройд приложении), а в WEB версии ПУМБ-online писало, что недостаточно денег (хотя деньги были). А позже "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" совсем исчез из списка коммунальных услуг. Похожая ситуация была с "Харьковскими тепловыми сетями" в этом году - оно вернулось в список осенью, через несколько месяцев отсутствия. Скажите, когда ждать возвращения "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)"? Спасибо.
Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание на сложившейся ситуацию. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.
PUMB написав:Добрый день! В Viber-боте Вы можете проверять баланс Ваших дебетовых счетов, пополнять мобильный номер телефона, просматривать суму до полного погашения по Вашим кредитам, акционные предложения для Вас, а также, у Вас есть быстрый переход в мобильное приложение ПУМБ Online.
Что из этого недоступно в новой версии мобильного приложения?
PUMB написав:Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш номер телефона, модель телефона, номер ЕГРПОУ поставщика, дату, время и сумму оплаты, а также, скриншот с ошибкой оплаты. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам ответ в личных сообщениях.
Какой смысл давать модель телефона, скриншот, если вопрос состоит в отсутствии данного "предприятия" в списке коммунальных сервисов? Я могу выслать Вам квитанцию успешного платежа из ПУМБ-online в пользу данного "предприятия", сделанного 21 числа текущего месяца. Может так будет лучше для Вас? ЄДРПОУ поставщика: 09804119 Хотелось бы знать приблизительные сроки, когда оно вернется.
PUMB написав:Добрый день! В Viber-боте Вы можете проверять баланс Ваших дебетовых счетов, пополнять мобильный номер телефона, просматривать суму до полного погашения по Вашим кредитам, акционные предложения для Вас, а также, у Вас есть быстрый переход в мобильное приложение ПУМБ Online.
Что из этого недоступно в новой версии мобильного приложения?
Действительно, весь функционал (кроме реферальной ссылки для акции "Пригласи друга") есть в мобильном приложении ПУМБ Online, но в Viber-бот позволяет просматривать данные быстрее, так как не нужно авторизоваться с помощью пароля.