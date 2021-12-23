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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:05
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 гру, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:08
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:33
а где в приложении меню кешбека?
всё облазил. не нахожу
стоит последняя версия
а Лупумпа думает както порадовать свиней?
где акция на бесплатное снятие кредитных? ... карта уже запылилась...
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