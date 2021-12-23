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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3501350235033504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:05

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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 гру, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:08

  PUMB написав:Действительно, весь функционал (кроме реферальной ссылки для акции "Пригласи друга") есть в мобильном приложении ПУМБ Online

А раньше, вроде, и ссылка была. Или, это я неправильно помню?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:33

а где в приложении меню кешбека?
всё облазил. не нахожу
стоит последняя версия

а Лупумпа думает както порадовать свиней?
где акция на бесплатное снятие кредитных? ... карта уже запылилась...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 03:18

  uaprofi написав:а где в приложении меню кешбека?
всё облазил. не нахожу
стоит последняя версия

Теж очікую. Апдейти викочуються хвилями - може тривати до кількох днів. Так само було із обміном валют - одні уже міняли на повну, а інші чекали та облизувалися.

  uaprofi написав:а Лупумпа думает както порадовать свиней?
где акция на бесплатное снятие кредитных? ... карта уже запылилась...

Поки тут Прихват вийшов у лідери: не загальна акція але багатьох порадував у індивідуальному порядку.
klug
 
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  #<1 ... 3501350235033504
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