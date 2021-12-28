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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 22:36
vovareuckij написав: cohan написав: ignorabimus написав:
Поясните, как работает кэшбек в ПУМБе, я что-то совсем запутался...
То надо было выискивать категории в вайбер-боте, теперь появился в приложении, но категории несколько другие (в вайбер-боте категории коммуналка, теперь коммуналку можно выбрать с еще другими категориями, а ранше была в коплекте с строительными магазами и красотой...
главное - до НГ двойной кешбек, по вайберу и приложухе по 500 можно,
с НГ - будет как в Альфе (перс %%) /Форварде (%% для всех) в приложении
До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?
мнения выше разделились, моё - ДА
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:54
vovareuckij написав:
До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?
До нового года можно максимум получить 402,50 грн. кэшбека чистыми если наколядовать их выбрав категорию в приложении. Также можно получить еще до 402.50 до 15 января следующего года если в начале декабря была выбрана категория в вайбер и по ней до момента выбора категории в приложении было наколядовано 500 грн. грязными.
Как-то так...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 00:22
В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 09:24
vovareuckij написав:
В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
осталось еще 1-3 дня, не считая сегодня
500 накопил, на дебетку вывел, спасибо щедрому банку, ждем хороших категорий в Январе
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:32
Vorlon написав:
Ожидаем ваш следующий вопрос: никому нельзя, а может мне можно?
"Ожидаем..." - речь о себе во множественном числе?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:42
siem4020 написав: Vorlon написав:
Ожидаем ваш следующий вопрос: никому нельзя, а может мне можно?
"Ожидаем..." - речь о себе во множественном числе?
Речь о форумчанах, вынужденных читать ваши вопросы. Которые можно было бы не задавать если бы их автор хоть чуть-чуть подумал.
Всё же здесь форум, а не детский сад.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 08:15
Vorlon написав:
Речь о форумчанах, вынужденных читать ваши вопросы. Которые можно было бы не задавать если бы их автор хоть чуть-чуть подумал.
кто такой ворлон, чтобы говорить от имени всех форумчан?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 08:19
Vorlon написав:
Всё же здесь форум, а не детский сад.
именно потому, что здесь форум, я и буду задавать те вопросы, которые сочту нужными.
и мне абсолютно до лампочки, что там ты ожидаешь!
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