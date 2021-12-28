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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3508350935103511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:36

  vovareuckij написав:
  cohan написав:
  ignorabimus написав:Поясните, как работает кэшбек в ПУМБе, я что-то совсем запутался...
То надо было выискивать категории в вайбер-боте, теперь появился в приложении, но категории несколько другие (в вайбер-боте категории коммуналка, теперь коммуналку можно выбрать с еще другими категориями, а ранше была в коплекте с строительными магазами и красотой...


главное - до НГ двойной кешбек, по вайберу и приложухе по 500 можно,
с НГ - будет как в Альфе (перс %%) /Форварде (%% для всех) в приложении

До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?


мнения выше разделились, моё - ДА
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:54

  vovareuckij написав:До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?

До нового года можно максимум получить 402,50 грн. кэшбека чистыми если наколядовать их выбрав категорию в приложении. Также можно получить еще до 402.50 до 15 января следующего года если в начале декабря была выбрана категория в вайбер и по ней до момента выбора категории в приложении было наколядовано 500 грн. грязными.
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:22

В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:24

  vovareuckij написав:В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?

осталось еще 1-3 дня, не считая сегодня

500 накопил, на дебетку вывел, спасибо щедрому банку, ждем хороших категорий в Январе
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:32

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Ожидаем ваш следующий вопрос: никому нельзя, а может мне можно?


"Ожидаем..." - речь о себе во множественном числе?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:42

  siem4020 написав:
  Vorlon написав:Ожидаем ваш следующий вопрос: никому нельзя, а может мне можно?


"Ожидаем..." - речь о себе во множественном числе?

Речь о форумчанах, вынужденных читать ваши вопросы. Которые можно было бы не задавать если бы их автор хоть чуть-чуть подумал.

Всё же здесь форум, а не детский сад.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:15

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Речь о форумчанах, вынужденных читать ваши вопросы. Которые можно было бы не задавать если бы их автор хоть чуть-чуть подумал.


кто такой ворлон, чтобы говорить от имени всех форумчан?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 08:19

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Всё же здесь форум, а не детский сад.


именно потому, что здесь форум, я и буду задавать те вопросы, которые сочту нужными.
и мне абсолютно до лампочки, что там ты ожидаешь!
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  #<1 ... 3508350935103511
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