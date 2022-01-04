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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:06
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:45
Re: ПУМБ
Ясно
Ждём других хороших акций!
Снятие лимита без комиссии и в грейсе, например
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:28
підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).
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