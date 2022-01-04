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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:06

  wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?

Вітаємо! Дійсно, сервіс "Сплачуйте частинами" від 1000 гривень в магазинах партнерах підключався  до 31.12.2021р. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:45

Re: ПУМБ

Ясно :(
Ждём других хороших акций!
Снятие лимита без комиссии и в грейсе, например :)
S_Vik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:28

підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).
melkh
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