|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:06
wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?
Вітаємо! Дійсно, сервіс "Сплачуйте частинами" від 1000 гривень в магазинах партнерах підключався до 31.12.2021р.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2693
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:45
Ясно
Ждём других хороших акций!
Снятие лимита без комиссии и в грейсе, например
-
S_Vik1
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 28.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:28
підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:25
melkh написав:
підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).
Нет универсального рецепта здесь, если по какой-то карте есть ощутимый кешбек, то платите ею, кешбек перекроет комиссии. С учетом того что курс гривны сейчас падает, то может быть выгодно платить Моней который фиксирует сумму на момент оплаты. Если будут крупные оплаты то может быть выгодно платить Альфой, поскольку их можно оформить в рассрочку.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:33
wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?
пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1608
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:40
Shaman написав: wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?
пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?
до 3ех месяцев были бесплатные
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:43
gonzo написав: Shaman написав: wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?
пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?
до 3ех месяцев были бесплатные
ага, а потом платные - а механизма выборочного погашения, как у Альфы нет - только путем полного погашения карты
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1608
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:07
antey718 картой Альфы пользуйтесь и не будет головняка
-
presskov777
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3
- З нами з: 05.01.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:24
Shaman написав: wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?
пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?
Не всегда. В год 2-3 акции есть.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7860
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:36
по рассрочкам ОТП тоже сдох, технично подсовывает предложение с комисом, ага...
только Альфа и выручает
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3384
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|