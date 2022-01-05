RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3513351435153516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:06

  wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?

Вітаємо! Дійсно, сервіс "Сплачуйте частинами" від 1000 гривень в магазинах партнерах підключався  до 31.12.2021р. 
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:45

Re: ПУМБ

Ясно :(
Ждём других хороших акций!
Снятие лимита без комиссии и в грейсе, например :)
S_Vik1
 
Повідомлень: 7
З нами з: 28.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:28

підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:25

  melkh написав:підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).


Нет универсального рецепта здесь, если по какой-то карте есть ощутимый кешбек, то платите ею, кешбек перекроет комиссии. С учетом того что курс гривны сейчас падает, то может быть выгодно платить Моней который фиксирует сумму на момент оплаты. Если будут крупные оплаты то может быть выгодно платить Альфой, поскольку их можно оформить в рассрочку.
antey718
 
Повідомлень: 720
З нами з: 03.08.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:33

  wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?

пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?
Shaman
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 29.09.19
Подякував: 237 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:40

  Shaman написав:
  wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?

пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?

до 3ех месяцев были бесплатные
gonzo
 
Повідомлень: 240
З нами з: 05.01.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:43

  gonzo написав:
  Shaman написав:
  wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?

пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?

до 3ех месяцев были бесплатные

ага, а потом платные - а механизма выборочного погашения, как у Альфы нет - только путем полного погашения карты ;)
Shaman
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 29.09.19
Подякував: 237 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:07

antey718 картой Альфы пользуйтесь и не будет головняка
presskov777
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3
З нами з: 05.01.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:24

  Shaman написав:
  wolt450 написав:PUMB
А загалом, В січні вже немає розстрочок від 1000гр?

пумбовские рассрочки платные, в чем прикол?


Не всегда. В год 2-3 акции есть.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7860
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:36

Re: ПУМБ

по рассрочкам ОТП тоже сдох, технично подсовывает предложение с комисом, ага...
только Альфа и выручает
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3513351435153516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AU20, ingtrans, kreuz, mihasik і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (752)
06.01.2022 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.