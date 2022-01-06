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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:59
melkh написав:
підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон
пумб лучше не брать, могут намахать с курсами (уже было Х случаев таких)
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