пумб лучше не брать, могут намахать с курсами (уже было Х случаев таких)
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:59
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:38
Re: ПУМБ
Тестував я минулого місяця Всеможу в Польщі, то навіть коли курс падав, на насупний день курс списання був на 1 коп. вищим як курс блокування, а коли практично в один час були зроблені покупки на +1000 грн і 14 грн, то першу покупку проводило з курсом на 2 коп дорожче як другу. Але виграв за рахунок розсрочок, що були тут минулого місяця. ІМГО зараз найкращий варіант з кредиток для покупок за кордоном це БВР, або та де високий кешбек в певних категоріях.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:42
Та не. С курсами у лумумба нормально все. Особенно в сравнении с Аллой. Все автобусы в Будапеште оплачивал кредиткой - и курс был отличный и кешбек сверху. Единственное что раздражало, при несовпадении валюты платежа в вайбер приходит сообщение без указания кешбека, хотя по факту кешбек был
Додано: Суб 08 січ, 2022 01:36
Re: ПУМБ
Подскажите, где скачать нормальные полные тарифы по КК Все можу?
Интересуют условия на снятие наличных? Тут, вроде бы, снятие без комиссии? А процент начисляют за время пользования? Ну, после проводки по счету?
И когда снятый нал вернуть - карта снова в льготный период возвращается? Не нужно будет полное погашение карты делать?
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