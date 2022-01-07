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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3514351535163517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:59

Re: ПУМБ

  melkh написав:підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон

пумб лучше не брать, могут намахать с курсами (уже было Х случаев таких)
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:38

Re: ПУМБ

  melkh написав:підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації,

Тестував я минулого місяця Всеможу в Польщі, то навіть коли курс падав, на насупний день курс списання був на 1 коп. вищим як курс блокування, а коли практично в один час були зроблені покупки на +1000 грн і 14 грн, то першу покупку проводило з курсом на 2 коп дорожче як другу. Але виграв за рахунок розсрочок, що були тут минулого місяця. ІМГО зараз найкращий варіант з кредиток для покупок за кордоном це БВР, або та де високий кешбек в певних категоріях.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:42

  Starter написав:
  melkh написав:підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон

пумб лучше не брать, могут намахать с курсами (уже было Х случаев таких)

Та не. С курсами у лумумба нормально все. Особенно в сравнении с Аллой. Все автобусы в Будапеште оплачивал кредиткой - и курс был отличный и кешбек сверху. Единственное что раздражало, при несовпадении валюты платежа в вайбер приходит сообщение без указания кешбека, хотя по факту кешбек был
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:36

Re: ПУМБ

Подскажите, где скачать нормальные полные тарифы по КК Все можу?
Интересуют условия на снятие наличных? Тут, вроде бы, снятие без комиссии? А процент начисляют за время пользования? Ну, после проводки по счету?
И когда снятый нал вернуть - карта снова в льготный период возвращается? Не нужно будет полное погашение карты делать?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:07

  2XL написав:Подскажите, где скачать нормальные полные тарифы по КК Все можу?
Интересуют условия на снятие наличных? Тут, вроде бы, снятие без комиссии? А процент начисляют за время пользования? Ну, после проводки по счету?
И когда снятый нал вернуть - карта снова в льготный период возвращается? Не нужно будет полное погашение карты делать?

Снятие наличных без комиссии, но они не входят в льготный период - будут насчитываться ежедневно %% (на 100 грн. 0,13 грн). Вернёте наличные - погасите заделженность.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:11

  melkh написав:підкажіть. яку краще картку взяти з собою за кордон (в Угорщину) так сказати з мінімальною втратою та без комісії за конвертації, писали. що Альфа-картками не вигідно. то краще якими? (є картки Моні, Лупумби, бублика, ломбарда).


По моему опыту лучший курс у БВР. Но при росте курса они досписывают потом, но немного. В основном за границей ей пользуюсь.
malinin007
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