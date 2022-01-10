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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:45
flysoulfly написав:
кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?
Я как раз из таких
. Мне в конце 2020 Пумба налила со старту 22к, в марте 2021 долила пятеру, в апреле еще 8к, в мае еще пятеру. Как раз акция у Пумбы тогда хорошая была - по бесплатному съему кред.лима. В общем на сегодня 40к.
Короче стучите и да откроют Вам
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:56
Flamingo написав: flysoulfly написав:
кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?
Я как раз из таких
. Мне в конце 2020 Пумба налила со старту 22к, в марте 2021 долила пятеру, в апреле еще 8к, в мае еще пятеру. Как раз акция у Пумбы тогда хорошая была - по бесплатному съему кред.лима. В общем на сегодня 40к.
Короче стучите и да откроют Вам
Вы при оформлении карты "козыряли" именно временнонеработой или наоборот, заполнили, что мол типа Гендиректор финансово-аналитического консалтинг-агентства Swinoreeel
, без всяких подтверждающих доков ?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:05
хм...
а шо, так можно было...?
и без доков?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:13
flysoulfly написав:
а шо, так можно было...?
Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.
Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:23
Flamingo написав: flysoulfly написав:
а шо, так можно было...?
Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.
Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.
а наличие в том же банке, например, своего депозита/сберсчета околофонда улучшало всегда взаимопонимание с кредитодателями или по погоде (по настроению)?
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