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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3515351635173518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 852
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 852
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:45

  flysoulfly написав:кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?

Я как раз из таких ;). Мне в конце 2020 Пумба налила со старту 22к, в марте 2021 долила пятеру, в апреле еще 8к, в мае еще пятеру. Как раз акция у Пумбы тогда хорошая была - по бесплатному съему кред.лима. В общем на сегодня 40к.
Короче стучите и да откроют Вам ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:56

  Flamingo написав:
  flysoulfly написав:кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?

Я как раз из таких ;). Мне в конце 2020 Пумба налила со старту 22к, в марте 2021 долила пятеру, в апреле еще 8к, в мае еще пятеру. Как раз акция у Пумбы тогда хорошая была - по бесплатному съему кред.лима. В общем на сегодня 40к.
Короче стучите и да откроют Вам
Вы при оформлении карты "козыряли" именно временнонеработой или наоборот, заполнили, что мол типа Гендиректор финансово-аналитического консалтинг-агентства Swinoreeel , без всяких подтверждающих доков ? :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:01

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:Вы при оформлении "козыряли" именно временнонеработой или наоборот, заполнили, что мол типа Гендиректор финансово-аналитического консалтинг-агентства Swinoreeel , без всяких подтверждающих доков ? :D
Типа второе ;) - самозанятая особа предоставляющая "консультационные услуги" без регистрации ФОП. Только я ничего не заполнял - заполняла оперционист я только подтвердил, что "с моих слов записано верно и мною прочитано" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:05

  Flamingo написав:
  flysoulfly написав:Вы при оформлении "козыряли" именно временнонеработой или наоборот, заполнили, что мол типа Гендиректор финансово-аналитического консалтинг-агентства Swinoreeel , без всяких подтверждающих доков ? :D
Второе - самозанятая особа предоставляющая "консультационные услуги" без регистрации ФОП. Только я ничего не заполнял - заполняла оперционист я только подтвердил, что "с моих слов записано верно и мною прочитано" ;)
хм...
а шо, так можно было...?
и без доков?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:13

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:а шо, так можно было...?
Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.
Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:23

  Flamingo написав:
  flysoulfly написав:а шо, так можно было...?
Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.
Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.

а наличие в том же банке, например, своего депозита/сберсчета околофонда улучшало всегда взаимопонимание с кредитодателями или по погоде (по настроению)?
flysoulfly
 
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