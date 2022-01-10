Додано: Пон 10 січ, 2022 20:13

flysoulfly написав: а шо, так можно было...? а шо, так можно было...?

Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.