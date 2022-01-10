|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:45
flysoulfly написав:
кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?
Я как раз из таких
. Мне в конце 2020 Пумба налила со старту 22к, в марте 2021 долила пятеру, в апреле еще 8к, в мае еще пятеру. Как раз акция у Пумбы тогда хорошая была - по бесплатному съему кред.лима. В общем на сегодня 40к.
Короче стучите и да откроют Вам
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:56
Flamingo написав: flysoulfly написав:
кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?
Я как раз из таких
. Мне в конце 2020 Пумба налила со старту 22к, в марте 2021 долила пятеру, в апреле еще 8к, в мае еще пятеру. Как раз акция у Пумбы тогда хорошая была - по бесплатному съему кред.лима. В общем на сегодня 40к.
Короче стучите и да откроют Вам
Вы при оформлении карты "козыряли" именно временнонеработой или наоборот, заполнили, что мол типа Гендиректор финансово-аналитического консалтинг-агентства Swinoreeel
, без всяких подтверждающих доков ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:05
хм...
а шо, так можно было...?
и без доков?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:13
flysoulfly написав:
а шо, так можно было...?
Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.
Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:23
Flamingo написав: flysoulfly написав:
а шо, так можно было...?
Я так всегда пробую. В основном срабатывает. Но иногда некоторые банки говорят: "Не катит" - тогда говорю пишите: "Безработный оф. не зарегиный". Скунс почти год не давал лимита - потом сам 50к налил. Бобер, православные и аккорд лимитов не дали - я особо и не настаивал.
Только если отлуп уже в банке был - раньше чем через месяц лучше не просить, а еще лучше и все 3 месяца банк не трогать. А потом предоставить несколько видоизмененную картину по себе.
а наличие в том же банке, например, своего депозита/сберсчета околофонда улучшало всегда взаимопонимание с кредитодателями или по погоде (по настроению)?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:30
Хз. Я обычно где кредитку прошу - там депо не имею. В скунсе депо был, но это не помогло никак. В пумбе депо не было больше года до обращения за всеможу. Но была довольно долго всекарта - в основном с оборотами по р2р и периодическим снятие нала
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7683
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:41
flysoulfly написав:
кстати, а ВСЕМОЖУ "временно неработающим" открывают с каким кредлимитом, кто сталкивался ?
у меня впечатление что наливают или 30ку или 0, я тут числюсь программистом, но числюсь давно, лет 5-8, и вроде даже не ФОП, или они сами вписали что ФОП,
в кредитку влез в прошлом (позапрошлом ?)под Ясную акцию, дали 30 сразу, потом долили до 45 и 50
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3422
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:47
cohan написав:
дали 30 сразу
Просил 10. Дали сразу и без проблем. Но у меня светлая зряплата, вся сумма по ипн видна.
Не хочу , чтоб предложили больше. Хватает вполне.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6485
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1612 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:54
cohan написав:
я тут числюсь программистом, но числюсь давно, лет 5-8, и вроде даже не ФОП, или они сами вписали
вангую, дело идет к тому, что скоро вообще будут открытые общие базы данных...
и тогда сразу будет: "ага! так ты не продюсер..."
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|